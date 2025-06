De Bruyne al Napoli entra dritto nella storia: un regalo al calcio italiano L'ultimo acquisto di portata simile fu Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018

È il giorno che i tifosi del Napoli aspettavano: un grande campione sbarca in azzurro. Immagini che non sembrano vere, soprattutto a chi ha patito gli anni del post Maradona e prima del fallimento, ma anche i primi della gestione De Laurentiis: quelli in cui si è seminato puntando solo su giovani e giocatori emergenti, salvo qualche eccezione. Stavolta non si punta a investire, ma a regalare subito un campione ai tifosi e ad Antonio Conte: Kevin De Bruyne è il primo acquisto ufficiale del mercato estivo. Oggi le visite mediche a Roma tra oltre cento tifosi in visibilio, e nel pomeriggio l'annuncio dopo le firme sul contratto.

È un De Laurentiis orgoglioso quello che stringe la mano al centrocampista belga, che ha vinto tutto e che ha voglia di rimettersi in gioco in maglia azzurra. Arriva a parametro zero, con un contratto di due anni più il terzo di opzione. Si tratta dell'acquisto più prestigioso dell'era De Laurentiis, ma non solo. In Italia l'ultimo campione di questa portata ad arrivare in Serie A fu Cristiano Ronaldo, quando nel 2018 passò dal Real Madrid alla Juventus. I tifosi attendono ora la presentazione ufficiale, che si preannuncia in grande stile: ma non c'è fretta. Già stasera De Bruyne tornerà in Inghilterra per le vacanze, prima di tuffarsi a pieno nella nuova avventura.