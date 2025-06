IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Facce toste Tutti non si sono limitati a prendere le distanze da Spalletti, ma addirittura lo hanno assolto...

In questa triste vicenda dell'Italia del pallone (ma forse sarebbe meglio dire nel pallone) - quella che ha visto coinvolto il CT Luciano Spalletti esonerato per sentito dire - la cosa che più sconcerta è la faccia tosta dei vertici federali, e istituzionali in genere. Per le sconcertanti parole udite non farò nomi (si conoscono bene dal primo all'ultimo), ma mi limiterò a dire che tutti, e dico proprio tutti, non si sono limitati a prendere le distanze dal tecnico di Certaldo, ma addirittura ad assolversi con formula piena, loro che lo avevano scelto e, dopo il disastro dell'ultimo europeo, addirittura confermato.