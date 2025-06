Manna in Spagna per prendere Juanlu Sanchez del Siviglia Per il terzino destro classe 2003 si tratta sulla base di 15 milioni di euro

Juanlu Sanchez per la fascia destra è il rinforzo ideale del Napoli del futuro. Ma il Siviglia non deve alzare il prezzo altrimenti De Laurentiis si ritira dalla trattativa. Il giovane spagnolo è entrato nella lista di Antonio Conte. Il tecnico salentino lo ritiene l’alter ego giusto di Giovanni Di Lorenzo. Sono stati trovati gli accordi economici ma ora bisogna capire cosa ne pensa il suo club. Che prima aveva accettato la proposta di 15 milioni più bonus e poi ha ritrattato chiedendo più soldi per far partire il suo talento.

Il ds ha avvisato il patron che gli ha detto di non andare oltre. Bisogna mantenere la parola altrimenti si guarda a qualche altro rinforzo. Il budget messo a disposizione per un terzino è quello. Punto. Manna è ancora in terra iberica per provare a chiudere l’affare. Ha incontrato varie volte il collega del Siviglia per capire se può andare via portandosi delle buone notizie o deve ancora aspettare per capire come si evolverà la situazione. Di certo il giocatore piace molto. È unclasse 2003 nazionale Under 21 che ha dimostrato delle doti importanti in Liga. È stato titolare e questo è fondamentale quando si vuole un calciatore capace di poter essere schierato da subito.