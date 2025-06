IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sapersi rialzare Tutto si può dire a un napoletano, tranne che non sappia rialzarsi.

Kevin Debruyne alla fine è arrivato, padre o non padre compiacente, atteso o inatteso che fosse: il rituale si è consumato, più ampolloso e solenne che mai, e con un Aurelio De Laurentiis in completo color panna a sancire - con aria in apparenza esultante - il fatidico accordo. Ora non resta che aspettare, sperando che i previsti svenamenti di soldi e prebende non costino più del dovuto. La cosa migliore da fare è ripercorrere la strada fin qui fatta, facendo tesoro delle lezioni ricevute e togliendosi qualche schiaffo da faccia. Anche perché tutto si può dire a un napoletano, tranne che non sappia rialzarsi.