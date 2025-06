Marianucci: "Napoli, sono pronto a battermi su ogni pallone" Il nuovo acquisto si presenta sui social

Luca Marianucci, nuovo difensore del Napoli, scrive su Instagram: "Emozione e orgoglio. È ciò che provo adesso nel vestire questa maglia. Farò di tutto per difendere questi colori e per vincere. Con il Napoli e per Napoli. Onorato di essere qui, pronto a battermi su ogni pallone".