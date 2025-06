Simeone può dire addio dopo tre stagioni: piace Lucca dell'Udinese Il ds Manna lavora anche per il terzino Janlu Sanchez e il centrocampista Musah

Con De Bruyne che infiamma i tifosi e non vede l'ora di iniziare, e un mercato che è già partito col piede giusto, il Napoli non vuole fermarsi. La società azzurra è tra le più attive sul mercato: già due rinforzi presi, oltre il campione belga c'è Marianucci, ma altri in arrivo con il ds Manna in missione in Spagna. Si tratta con insistenza per Juanlu Sanchez del Siviglia, attualmente impegnato con la nazionale Under 21. Respinte le prime due offerte, di cui l'ultima da 15 milioni, ma si prova a trovare un accordo. Domani potrebbe iniziare una settimana decisiva anche per Musah del Milan: i rossoneri vogliono 25 milioni ma il Napoli prende tempo.

Dopo il mancato riscatto di Billing si valuta il futuro di Anguissa: molto dipende da una sua eventuale partenza. Un occhio anche all'attacco: con Simeone in partenza dopo tre stagioni si cerca il suo sostituto. Piace Lorenzo Lucca dell'Udinese. 12 gol e 2 assist in questa stagione, pur non essendo un titolare fisso. Si è conquistato l'interesse di club prestigiosi, tra cui il Napoli. Il ds Manna ha un accordo col giocatore, ma serve quello con l'Udinese: la richiesta non sarà bassa, ma De Laurentiis è pronto a investire. Prima c'è da sciogliere il nodo Osimhen: dopo aver rifiutato l'Arabia l'attaccante aspetta offerte, col Napoli che attende i 70 milioni della clausola rescissoria.