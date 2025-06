IL PIZZINO di Gerardo Casucci: (Non) nati per vincere Il tecnico del Napoli Conte ha ammesso la fortuità della vittoria dello scudetto...

A Sky Sport, durante la trasmissione "Federico Buffa Talks", Antonio Conte ha dichiarato: 'Io ho firmato un contratto di tre anni. L'obiettivo era costruire basi solide. Il primo obiettivo era il ritorno in Europa, neanche in Champions. Poi al terzo anno prepararci a competere per vincere. Noi abbiamo fatto questo step con situazioni e forze non da vincere lo scudetto. Il fatto di averlo vinto non ha cambiato quello che avevo in testa". Tutti conoscono il mio pensiero sul tecnico salentino, secondo qualcuno confutato dai fatti, perciò, che il diretto interessato mi dia ragione sulla fortuità della vittoria mi fa piacere.