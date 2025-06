Da Marianucci a Juanlu Sanchez: dopo De Bruyne il mercato del Napoli è giovane Il prossimo obiettivo è il 20enne terzino destro del Siviglia, ma serviranno circa 20 milioni

A Napoli un'esperienza controversa, durata un anno e mezzo dopo l'esonero di Ancelotti. Un settimo e poi un quinto posto, ma anche una Coppa Italia vinta in pieno Covid. Rino Gattuso diventa il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: alla sua grinta, che i tifosi del Napoli ricordano bene, il compito di portare l'Italia al Mondiale. Anche Antonio Conte ha avuto un passato da ct, ma il suo presente ora è a Napoli: il tecnico è a Torino, dove risiede, prima di partire per le vacanze.

Sentirà da remoto il ds Manna, che invece dovrà aspettare per godersi le ferie. Il ds è al lavoro tra Milano e la Spagna, ed è reduce dal viaggio in Inghilterra per chiudere De Bruyne. Il belga probabilmente sarà il massimo acuto del mercato estivo, ma il Napoli ha ancora intenzione di fare acquisti importanti. Così come lo è l'ex Empoli Marianucci, il nuovo e più concreto obiettivo è Juanlu Sanchez del Siviglia. 20 anni, impegnato in questi giorni con la nazionale spagnola nell'Europeo Under 21 e pronto a sfidare l'Italia. Serviranno 20 milioni per prendere il terzino destro, visto che l'offerta di 15 è stata già respinta. Una trattativa che sembra pronta a decollare.