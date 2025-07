Napoli, a Dimaro amichevoli contro Arezzo e Catanzaro Fissati i primi due test estivi, che si giocheranno il 22 e il 26 luglio in Trentino

Il Napoli è campione d'Italia, partirà come favorito per lo scudetto e dovrà prepararsi alla nuova Champions e alla Supercoppa, le due competizioni che nella prossima stagione si aggiungeranno a Coppa Italia e campionato. Sale il livello e Conte è pronto ad alzare la classica asticella per puntare sempre più in alto. Un indizio arriva anche dalle amichevoli estive, che vedranno dopo anni gli azzurri cominciare la serie di test partendo direttamente contro una squadra di Serie C.

A Dimaro, in Trentino, niente sgambatura contro i dilettanti locali: ormai consueta prima amichevole del Napoli. Si partirà direttamente contro l'Arezzo, allenato dall'ex Christian Bucchi, che quest'anno ha giocato i playoff promozione in Serie C. Poi il giorno 26, a chiusura del ritiro, la seconda amichevole contro il Catanzaro di Aquilani, formazione del campionato di Serie B. Due test relativamente impegnativi prima delle tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro. Sul fronte mercato, il ds Manna lavora per chiudere entro il fine settimana gli acquisti di Beukema e Lang.