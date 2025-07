IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il vantaggio incolmabile Da Conte a De Bruyne il Napoli sembra già più avanti delle dirette concorrenti...

Non provate a capire dove sta andando la SSC Napoli in questa strana campagna acquisti, nessuno lo sa, temo neanche i diretti interessati. Ribadisco che, però, questa volta non si scherza. Antonio Corte non credo che farà sconti a nessuno e la stessa cosa sono certo che farà Kevin De Bruyne, venuto sul golfo non per prendere il sole ma per divertirsi ancora nel gioco del football e mostrare tutto il suo valore (per qualcuno, dalle parti di Manchester, ormai sfumato).

In attesa di scoprire chi arriverà, esperti o presunti tali parlano già apertamente di vantaggio incolmabile degli azzurri sulle altre pretendenti al titolo.