Hamsik saluta il calcio giocato: tutto pronto per la partita di addio Stasera la gara a Bratislava con tantissimi ex del Napoli

Marek Hamsik si appresta a salutare il calcio giocato con un evento che segna la fine di una carriera straordinaria. Punto 17 rappresenterà l'ultimo atto di un percorso iniziato sul campo dallo slovacco ed evolutosi in maniera eccezionale. Hamsik ha saputo imporsi come giovane talento al Brescia per poi consacrarsi come leggenda nelle fila del Napoli, dove ha militato dal 2007 al 2019, collezionando 520 presenze e segnando 121 gol, che lo rendono il giocatore con più reti nella storia del club partenopeo. Nato nel 1987, Marekiaro organizza un evento che celebrerà il suo commiato, coinvolgendo amici e colleghi pronti a rendere omaggio alla sua carriera. Sabato 5 luglio 2025, alle ore 19:00, lo stadio Tehelné Pole di Bratislava ospiterà la partita d’addio.

Questa struttura non è solo il simbolo dello Slovan Bratislava, ma anche il luogo in cui Hamsik ha mosso i primi passi da professionista prima di approdare al Brescia nel 2004. L'evento, denominato Punto 17, sarà trasmesso in esclusiva da CalcioNapoli24 attraverso il digitale terrestre (canale 79 per Napoli e Caserta), il sito ufficiale, i social e il canale YouTube. La celebrazione vedrà la partecipazione di grandi nomi della scena calcistica, molti dei quali hanno condiviso con Hamsik momenti indimenticabili durante gli anni nel Napoli. Lavezzi, Cavani, Mertens, Insigne, Callejon, Reina, Albiol, Gargano, Paolo Cannavaro, Maggio, Zielinski, Santacroce, Di Biagio, Dzemaili, Jorginho, Lobotka e Skriniar sono solo alcuni degli ex compagni di squadra che faranno parte della serata.

Un momento speciale sarà anche riservato a Dries Mertens, che a 38 anni ha recentemente annunciato il suo addio al calcio con un emozionante video sui social. L'ex attaccante belga del Napoli vestirà un'ultima volta i panni del calciatore proprio per onorare il suo amico e ex capitano Marek Hamsik. Mertens ha espresso il suo affetto con una dichiarazione intensa: "Indosserò le scarpe per l’ultima volta solo per te, il capitano e l’uomo più forte con cui abbia mai giocato."