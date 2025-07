Come cambia la difesa del Napoli con Beukema e Marianucci Il ds Manna ha già messo a posto il reparto, portando in rosa un altro difensore centrale

Una difesa corta è stato uno dei problemi che Antonio Conte ha dovuto affrontare nella passata stagione. Tra infortuni e alternative non di livello, l'allenatore azzurro ha dovuto inventarsi Olivera spostato da terzino a difensore centrale per poter finire il campionato. Un'emergenza che non ha impedito al reparto arretrato di essere il migliore d'Europa. Un lavoro straordinario da parte di Conte, che ha chiesto di non dover più fare alchimie per confermare la solidità difensiva del Napoli. E l'arrivo di Beukema ha completato un lavoro fatto a tempo di record dal ds Manna.

Confermati Buongiorno e Rrahmani, sperando che l'italiano possa avere meno problemi fisici. Dietro di loro il rinnovo di Juan Jesus, utile nella passata stagione e che ha avuto anche lui problemi fisici. E poi l'arrivo di Marianucci, un giovane di prospettiva che ha già esperienza in Serie A. E poi la ciliegina sulla torta: l'arrivo di Beukema, che sarà il quinto centrale, ma non certo l'ultimo come importanza. Anzi, l'olandese è la primissima alternativa in difesa e sarà impiegato nelle rotazioni per la Champions League, con la potenzialità giusta per poter ambire anche al posto da titolare. Per Conte la garanzia di una difesa più forte sin dal primo giorno di ritiro.