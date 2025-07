Cajuste al Besiktas: quasi fatta per la cessione del centrocampista Fatta per il prestito dello svedese. Anche Folorunsho sta cercando una sistemazione

Non si può solo acquistare, è necessario anche cedere. Manna è impegnato a trovare la giusta destinazione per quei giocatori tornati alla base, ma che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra questi c'è Jens Cajuste, il centrocampista svedese arrivato al Napoli dopo il terzo scudetto. Nonostante abbia iniziato la preparazione sotto la guida del tecnico leccese, ha poi trovato spazio altrove, precisamente all'Ipswich Town. Ora, però, si fa avanti il Besiktas: la società turca ha manifestato interesse per Cajuste, aprendo un negoziato con il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, l'affare sarebbe già in una fase avanzata.

Il centrocampista si trasferirà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, accompagnata da un obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni. Questo significherebbe un guadagno economico per il Napoli al termine dell'operazione. Resta da chiarire il futuro di Folorunsho. Dopo il suo trasferimento in prestito alla Fiorentina lo scorso gennaio, alcuni sostengono che potrebbe restare in rosa a Napoli come sesto elemento del centrocampo. Tuttavia, per guadagnarsi un posto nei piani di Conte, dovrà dimostrare di avere le qualità necessarie per rispondere alle esigenze della squadra.