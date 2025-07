Tante emozioni per l'addio al calcio giocato di Hamsik A Bratislava la partita con tanti campioni e moltissimi ex azzurri

Una serata che resterà impressa nel cuore di tutti, invisibile al trascorrere del tempo. Marek Hamsik ha salutato il calcio con un evento memorabile nella sua Bratislava, circondato da gol, emozioni e una folla che ha celebrato il suo straordinario cammino. Lo stadio Tehelne Pole si è trasformato in un tempio di calore e gratitudine, colmo di slovacchi e napoletani giunti per rendere omaggio a un campione che ha fatto innamorare milioni di tifosi.

Nemmeno il clima torrido ha potuto smorzare l'affetto palpabile nell'aria. Accanto a lui c'erano i compagni della Nazionale, i colleghi di Brescia e soprattutto quelli del Napoli, il club che l'ha reso immortale agli occhi del suo popolo. I suoi figli, Lucas e Christian, hanno partecipato con entusiasmo alla celebrazione: il primo ha calpestato il terreno di gioco nella competizione che vedeva protagonisti i connazionali di Hamsik, mentre il secondo ha indossato la maglia azzurra nella ripresa. In totale, nove gol in una partita spettacolare, e Marek ne ha firmati due, regalando emozioni in entrambi i tempi. Alla fine, la squadra composta dagli ex Napoli ha prevalso con un 5-4 che sembrava dovesse concludersi sul pareggio. Il gol decisivo è arrivato dai piedi di Simone, figlio di Di Biagio.