Osimhen torna al Galatasaray: la svolta sembra finalmente vicina Il nigeriano avrebbe accettato di tornare in Turchia: il Napoli aspetta i soldi della clausola

L'attacco del Napoli è da rifondare: saranno tante le novità in vista della prossima stagione, con l'unica certezza che si chiama Romelu Lukaku. Sarà ancora lui il punto di riferimento del reparto offensivo, ma il belga aspetta il suo vice e soprattutto i due nuovi esterni che occuperanno la posizione di sinistra. In attesa di Lang, designato come primo rinforzo, si è inserito come terzo incomodo Victor Osimhen, dal 1 luglio tornato sul libro paga del Napoli e in attesa di sistemazione.

Il rischio di vivere un'altra estate col nigeriano separato in casa e fuori rosa è concreto, ma dopo giorni di attesa la svolta sembra arrivata: Osimhen avrebbe aperto al ritorno al Galatasaray, squadra dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione. Stavolta l'acquisto sarebbe definitivo, col Napoli che aspetta i soldi della clausola, fissata a 70 milioni, e che non vede l'ora di salutare il bomber del terzo scudetto. A convincere Osimhen un mega ingaggio da ben 16 milioni l'anno, più alto dei 10 percepiti fino allo scorso mese. Si attende ora l'apertura della trattativa vera e propria con la squadra turca.