Beukema e Lang, visite mediche e firme entro fine settimana Tutto definito per i prossimi due acquisti, non dovrebbero esserci più ostacoli ma serve tempo

Occorre agire rapidamente. Antonio Conte ha fretta di avere subito i rinforzi per la squadra ed è per questo che Manna sta lavorando intensamente per garantire al tecnico l'arrivo di Beukema e Lang, già pronti a sottoporsi ai test fisici programmati per il prossimo 15 luglio. In vista di ciò, entro la fine della settimana verranno organizzate le visite mediche di rito per entrambi, seguite dalla firma dei contratti, così da permettere ai due giocatori di approdare a Napoli all'inizio della prossima settimana e poi raggiungere Castel Volturno. Nel quartier generale del Napoli, i nuovi acquisti dovranno sottoporsi ai consueti controlli prima della partenza per Dimaro Folgarida, sede del ritiro pre-stagionale. Conte, noto per il suo meticoloso approccio, tiene molto a rispettare ogni fase di preparazione prima di iniziare il lavoro sul campo.

Naturalmente, si aspetta che i calciatori arrivino in forma, evitando qualsiasi problema legato al peso. Ai giocatori già sotto contratto ha fornito una tabella di allenamento da seguire durante la pausa estiva, mentre per i nuovi arrivi si augura che abbiano mantenuto uno stile di vita sportivo anche durante le vacanze. Beukema e Lang rappresentano due pedine chiave nelle idee di Conte. Il difensore proveniente dal Bologna è considerato il profilo ideale per il ruolo di marcatore nella retroguardia azzurra, fondamentale per la costruzione del Napoli del futuro.

L'esterno offensivo del PSV Eindhoven, invece, è un giocatore abile nel dribbling e dotato di un ottimo tiro. Nonostante alcune voci sul carattere un po' anarchico di Lang, chi conosce Conte sa bene che il suo metodo di gestione non lascia spazio a distrazioni. Entrare nel mondo di Conte significa adattarsi alle sue rigide regole: disciplina ferrea e controllo costante. Chi sbaglia paga caro. Lang sembra già consapevole di queste dinamiche e dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative, comportandosi come un vero professionista.