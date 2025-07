I tifosi del Napoli aspettano la nuova campagna abbonamenti Oggi il club azzurro presenterà la campagna per la prossima stagione. Ci saranno pacchetti Champions

Il momento tanto atteso dai tifosi del Napoli è ormai imminente. Nel pomeriggio, intorno alle 15, il club annuncerà ufficialmente i prezzi della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Gli abbonati della scorsa stagione avranno il vantaggio di un diritto di prelazione, che dovrebbe prendere il via a metà settimana. Una delle novità più rilevanti riguarda un pacchetto esclusivo pensato per la Champions League, che includerà quattro partite dello stadio Maradona nella fase iniziale del torneo, nota come “Fase Campionato”. Nel frattempo, il countdown per la ripresa delle attività è quasi terminato: martedì prossimo Antonio Conte attende i suoi giocatori a Castel Volturno per il raduno preliminare al ritiro di Dimaro in Trentino, previsto dal 17 luglio.

Durante i primi giorni, spazio ai test medici e atletici, con l’allenatore che spera di avere a disposizione fin da subito Beukema e Lang, i due prossimi acquisti ormai in fase di definizione. Sebbene le trattative siano in corso da giorni, non c’è particolare pressione, dato che entrambi i calciatori si trovano in vacanza e rientreranno in Italia tra una settimana, pronti per le visite mediche. Insieme a loro ci saranno anche De Bruyne e Marianucci. Il fuoriclasse belga sarà immediatamente operativo sotto la guida di Conte, anche se probabilmente non verrà organizzata una presentazione ufficiale. I tempi ravvicinati del ritorno dalle vacanze del giocatore e la contemporanea assenza di De Laurentiis, attualmente nella sua villa a Los Angeles, rendono difficile una cerimonia di benvenuto. Con ogni probabilità, il debutto pubblico di De Bruyne sarà uno dei momenti clou dell’atteso ritiro di Dimaro.