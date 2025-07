IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Armonie calcistiche Non è chiaro perché per Noa Lang e Beukema non si definiscono ancora le visite mediche...

Per Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky: “Per Noa Lang e Beukema non ci sono più problemi, si discute sui dettagli e sulle modalità di pagamento, ma l’accordo è totale su entrambi. Non si sono sorprese all’orizzonte, non si vedono particolari difficoltà che il Napoli deve superare". E a chi gli chiede "allora perché non sostengono le visite mediche per la squadra azzurra", serafico risponde: "Il Napoli non intende fare le visite mediche ai giocatori in questo periodo. I calciatori sono in vacanza, quindi cercherà di far fare le visite armonizzandole con l’inizio della stagione."