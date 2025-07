Osimhen, domani scade la clausola: il Galatasaray ha fretta Il club turco chiede un pagamento in 5 rate, ma il Napoli vuole vederci chiaro

L'obiettivo è evitare di portarsi il separato in casa in ritiro. Per questo il Napoli farà di tutto per cedere Osimhen nelle prossime ore. Anche perché domani scadranno i termini della clausola rescissoria, cosa che potrebbe complicare i piani del Galatasaray. I turchi temono che senza clausola De Laurentiis possa aumentare la richiesta: ma le due società devono trovare un accordo sulla modalità di pagamento.

Osimhen ha già accettato di tornare al Galatasaray, che avrebbe aperto al pagamento al Napoli dei 75 milioni richiesti. Il club azzurro chiede il pagamento in una o al massimo due soluzioni, mentre la società turca vorrebbe pagare in 5 rate. Il Napoli è preoccupato dalle garanzie economiche, e si proverà a trovare un accordo in queste ore. Intanto martedì, giorno del raduno a Castel Volturno, il nuovo acquisto Noa Lang dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Domani, invece, partirà la campagna abbonamenti: via alla prelazione per i vecchi tesserati.