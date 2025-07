Cessione Osimhen, è stallo: ma il Galatasaray insiste I turchi soddisfano il Napoli con l'offerta giusta, ma servono le garanzie per il pagamento

Arriva il fine settimana a sospendere le febbrili trattative con il Galatasaray per la cessione di Osimhen: il nodo restano le garanzie bancarie che il Napoli ha chiesto per i 75 milioni della clausola, che i turchi vorrebbero pagare in 5 rate. Una dilazione che per De Laurentiis richiede delle fidejussioni per evitare rischi, visto che in passato il Napoli avrebbe avuto problemi simili nei pagamenti di giocatori come Inler e Pandev. Il Galatasaray continua a promettere di risolvere tutto, ma ancora una volta bisognerà attendere.

Osimhen freme e spinge per tornare in Turchia, mentre a De Laurentiis farebbe molto più piacere il trasferimento all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. In quanto a pagamenti con gli arabi non c'è nulla da temere. Tuttavia parte una corsa contro il tempo, visto che martedì il Napoli si radunerà con l'obiettivo di non avere più Osimhen in rosa, seppur da separato in casa. Intanto sono in arrivo sia Lang che Beukema: per i due olandesi, rispettivamente esterno d'attacco e difensore, visite mediche in programma tra lunedì e martedì, in tempo per l'appuntamento a Castel Volturno, con Conte che attende i nuovi acquisti.