Beukema, ennesima conferma: stavolta definitiva. Anche lui pronto alle visite Anche l'acquisto del difensore dovrebbe essere ultimato: al Bologna 30 milioni più 3 di bonus

Ultimo week end "senza" il Napoli per i tifosi azzurri, che tra pochi giorni vedranno la squadra campione d'Italia allenarsi quotidianamente in vista della prossima stagione. Da giovedì arriveranno le immagini da Dimaro, soprattutto quelle legate agli eventi in piazza, dove gli azzurri interagiranno con i tifosi. Ecco perché sale la curiosità soprattutto per vedere i nuovi acquisti, che in Trentino dovrebbero essere quattro. Su tutti Kevin De Bruyne, la grande stella che catturerà le attenzioni di tutti.

Per il belga prevista, così come per gli altri, anche la presentazione ufficiale con indosso la nuova maglia. Con lui anche il difensore ex Empoli Marianucci, e finalmente gli ultimi pronti ad arrivare: l'esterno d'attacco olandese Lang e il suo connazionale Sam Beukema, difensore preso dal Bologna. Nelle ultime ore le conferme - a quanto pare definitive - di un affare andato finalmente in porto. 30 milioni più 3 di bonus e visite mediche che si svolgeranno tra domani e martedì, in tempo per essere accolti da Conte all'alba della prossima annata.