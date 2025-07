Tra raduno e nuovi arrivi, ma resta l'incognita Osimhen Oggi le visite di Lang, domani tocca a Beukema. Intanto Conte ritrova il Napoli a Castel Volturno

Tempo di nuovi arrivi e di raduni: la stagione del Napoli è di fatto già cominciata. E' finalmente arrivato l'attaccante Noa Lang, oggi a Roma per le visite mediche: sarà pronto ad aggregarsi ai nuovi compagni, che oggi si radunano a Castel Volturno per i test fisici e medici. Dopo i primi arrivi di ieri, oggi gruppo al completo: atteso anche Kevin De Bruyne. Domani, invece, alla guida di Antonio Conte il primo allenamento collettivo e poi la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro. Per Lang un contratto da 5 anni a poco più di 2 milioni a stagione, mentre al Psv andranno 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Anche domani sarà giornata di nuovi acquisti: sempre a Villa Stuart è atteso Sam Beukema, l'ormai ex difensore del Bologna. Anche lui, olandese come Lang, sarà a disposizione di Conte nel ritiro di Dimaro Folgarida, in Trentino, dove gli azzurri arriveranno giovedì in tarda mattinata. Intanto tiene banco il caso Osimhen: non si sblocca la trattativa con il Galatasaray. Senza le necessarie garanzie economiche De Laurentiis non lo lascerà andare, ed è molto probabile che il nigeriano resterà a Castel Volturno da separato in casa in attesa della sua cessione.