IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcuno lo dica Se giocatori come Modric e De Bruyne hanno scelto di venire in Italia c'è un motivo...

Cosa significherà che calciatori del valore di Luka Modric e Kevin De Bruyne siano arrivati in Italia il primo a 40 anni e il secondo a 34, rispettivamente al Milan dal Real Madrid e al Napoli dal Manchester City, nessuno lo sa davvero. È facile dire che lo hannno fatto per brama di danaro. In realtà sono entrambi giocatori che hanno vinto tutto (e guadagnato tanto) e che, invece di svernare in qualche paradiso dorato - che si chiami Stati Uniti oppure Arabia Saudita - hanno preferito continuare a mettersi in gioco, convinti di poter dare ancora qualcosa al calcio giocato davvero. Qualcuno lo dica.