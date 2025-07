Il Napoli a Dimaro: il programma ufficiale delle serate La novità sono gli appuntamenti con il cinema. Non mancano gli incontri coi calciatori e Conte

Come da tradizione, il ritiro del Napoli avrà luogo a Dimaro-Folgarida, che per la quattordicesima volta ospiterà gli azzurri. Le giornate saranno scandite dagli allenamenti mattutini e pomeridiani, seguiti in serata da momenti di aggregazione e appuntamenti ormai consolidati. Tra questi, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra e l’incontro con Antonio Conte e il suo staff. Quest'anno, però, il programma introduce una piacevole novità: delle serate dedicate alla proiezione di film all'aperto sotto le stelle. Ecco i dettagli del calendario previsto.



17 luglio (primo pomeriggio) - Arrivo squadra

18 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Mission Impossible - The Final Reckoning)

19 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Jurassik Park - La Rinascita)

20 luglio (ore 20:30) - Il mister e 4 calciatori incontrano i tifosi

21 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Dragon Trainer)

22 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Napoli-New York)

23 luglio (ore 21:30) - Allert Comedy Show con Raffaele Nolli, Michele Ruggiero, Fabian Grutt e Vincenzo Comunale

24 luglio (ore 20:30) - Mister e staff tecnico incontreranno i tifosi

25 luglio (ore 20:30) - Presentazione della squadra e live dj set Decibel Bellini

26 luglio (ore 21) - Serata cantanti con Rosario Miraggio e Gabriele Esposito

27 luglio (tardo pomeriggio) - Partenza squadra

AMICHEVOLI

22 luglio - Napoli-Arezzo ore 18:00

26 luglio - Napoli-Catanzaro ore 18:00