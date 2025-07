Lucca, visite mediche nel pomeriggio. Forse ci sarà anche Beukema I due nuovi acquisti sono attesi a Dimaro: l'attaccante dell'Udinese già questa sera

Lorenzo Lucca sosterrà nel pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart, completando un passo importante verso il suo approdo al Napoli, come riportato da Sky Sport. L'attaccante, attualmente in forza all'Udinese, firmerà un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 2030. Subito dopo, raggiungerà i suoi nuovi compagni a Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato in Trentino.

L'operazione si è conclusa con un accordo economico di 9 milioni di euro per il prestito iniziale, seguito da un obbligo di riscatto pari a 26 milioni da esercitare entro giugno 2026. Lucca è entusiasta all'idea di iniziare questa nuova avventura nella squadra campione d’Italia. Parallelamente, il Napoli sta accelerando le pratiche burocratiche per finalizzare anche l'arrivo di Sam Beukema. Si intensificano i dialoghi con il Bologna per ottenere il via libera definitivo all’ingaggio del difensore olandese. Un lavoro serrato per consolidare ulteriormente la rosa azzurra.