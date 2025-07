IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I tappabuchi C'è da sperare che Conti valorizzi davvero gli ultimi acquisti del Napoli...

Manca davvero poco, e tutto ricomincerà come prima, come se non si fosse mai interrotto. Mi riferisco ovviamente al calcio giocato (o anche solo allenato), di cui avevano nostalgia grandi e piccini. Al gruppo in partenza per Dimaro, oltre ai ben noti (e numerosi) esuberi, si aggregheranno, oltre a Kevin De Bruyne e a Luca Marianucci, Noa Lang, appena arrivato in città con famiglia al seguito, e (forse) anche Lorenzo Lucca e Sam Beukema. Insomna, il Napoli del futuro si va delineando, speriamo solo che Antonio Conte non usi questi (e altri) calciatori solo come tappabuchi. Lo deve alla squadra, alla società e si tifosi.