Ufficiale Lang, arriva il comunicato del Napoli e il benvenuto di De Laurentiis L'esterno olandese è Dimaro con i nuovi compagni

Dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il Napoli ha annunciato il suo terzo colpo del mercato estivo: Noa Lang è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. L’esterno offensivo olandese ha completato le visite mediche a Villa Stuart e ha firmato un contratto quinquennale con il club campione d’Italia. La notizia è stata confermata dal consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che gli ha dato il benvenuto in squadra.

Noa Lang era già stato vicino al Napoli durante la sessione invernale di mercato. All’epoca, il giocatore aveva trovato un accordo con la società partenopea, ma il PSV Eindhoven, impegnato nella Champions League, decise di non concedere il via libera per il trasferimento del classe 1999. Ora, l’attaccante sarà fin da subito a disposizione di Antonio Conte per iniziare la nuova avventura.