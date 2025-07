Gigi Finizio: "Una collaborazione musicale con Noa Lang? Perché no?" L'idea di un duetto tra l'artista e l'ala-rapper nel corso di "SeDici Napoli... Filodiretto"

Magari i generi non saranno complementari, ma il Napoli e Napoli hanno dimostrato di poter essere un fil rouge, anzi, un fil azzurro in grado di collegare tante cose.

Come il rap di Noa Lang e le splendide canzoni di Gigi Finizio ad esempio. Un gioco certo, una battuta venuta fuori durante “Se Dici Napoli...Filodiretto”, la trasmissione di Ottochannel (Canale 16 del Digitale Terrestre) che lo scorso 7 luglio ha avuto tra gli ospiti proprio l'artista napoletano.

A quella data Lang non era ancora un calciatore del Napoli, sebbene la trattativa fosse in fase molto avanzata.

Essendo Gigi Finizio un artista poliedrico, che negli anni ha collaborato con tanti colleghi e che Noa Lang oltre a fare il calciatore si diletta anche con la musica, facendo il rapper con lo pseudonimo di “Noano”, per gioco è venuta fuori la proposta: un duetto, una collaborazione tra il cantante e il calciatore. Idea che ha divertito Gigi Finizio: “Perché no: sarebbe interessante una collaborazione tra un artista e un calciatore” ha dichiarato.

E chissà che da un gioco possa nascere davvero una collaborazione, e magari una hit.