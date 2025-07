Conte: "Il Napoli favorito, non ci sottraiamo a questa responsabilità" L'allenatore del Napoli presenta il ritiro di Dimaro: "Lo slogan? Amma faticà, ma chiu assai"

È Antonio Conte ad aprire ufficialmente il ritiro di Dimaro Folgarida con la prima conferenza stampa della nuova stagione. L’allenatore del Napoli ha presentato il periodo di lavoro in Val di Sole a un giorno dall’arrivo sulle Dolomiti. «Stavolta sarà un Napoli in pole position? Dissi di volermi sedere su una panchina di una squadra già collaudata e pronta per competere. Mi auguro che questa possa accadere. Per quanto riguarda noi abbiamo iniziato un progetto nuovo assieme al presidente, partendo da basi molto limitate. Siamo partiti da un decimo posto con l’obiettivo di creare delle basi solide in questi miei tre anni di contratto. Basi che il Napoli potrà sfruttare per molto tempo. Alla fine io sono un costruttore, e mi auguro di poterlo fare anche qui. Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile al primo anno. Non era una cosa prevista e lo abbiamo fatto in pochissimo tempo. Ma per me non cambia niente. Il lavoro di ricostruzione continua. Il presidente lo sa benissimo e siamo tutti concordi nel pensare e nel dire che il percorso continua, e farlo con lo scudetto sul petto è un bel vedere e farà parte della storia». Gli occhi di tutti sono per De Bruyne.

«Oggi diciamo tutti che è un calciatore che ci può far crescere. Vedremo a fine anno che impatto avrà avuto. Lui non ha bisogno di presentazioni. Volevamo alzare la qualità della rosa e lui la alza sicuramente. È stato per anni uno dei centrocampisti più forti al mondo, vincendo tutto. Qui per lui è molto diverso rispetto al City, ma si è già calato molto bene nella realtà. Siamo contenti di averlo con noi. È già un giocatore affermato, non è come gli altri che stanno arrivando, che sono bravi ma che sono giovani e che dovranno stare tanti anni a Napoli e continuare a migliorare. C’è tanto lavoro da fare ma siamo pronti. Io voglio dare ambizione e stabilità negli anni che sarò qui, e quando andrò via lasciare tutto questo intatto». Nel prossimo campionato saranno gli altri a voler dare fastidio al Napoli?

«Quando si porta lo scudetto sulla maglia si parte favoriti. Lo sappiamo benissimo e non possiamo sottrarci a questa responsabilità. Abbiamo visto che dopo il ciclo della Juventus durato 9 anni si sono succedute squadre diverse, e abbiamo visto come con l’ultimo scudetto sulla maglia siamo arrivati decimi. Non sarà facile. Ci saranno momenti complicati e dobbiamo essere compatti e uniti. De Laurentiis non mi fissa nessun obiettivo, e farei anche io lo stesso se so di prendere persone che mirano sempre ad avere il massimo. L’obiettivo è sudare la maglia e dare sempre il massimo. Il motto in tema con quello dell’anno scorso? “Ammà fatica, ma chi assai”.