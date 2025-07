Pioggia su Dimaro, ma gli allenamenti non si fermano Quinto giorno di lavoro in Trentino: Buongiorno e Gilmour restano a parte

Nella quinta giornata di lavoro nel ritiro di Dimaro Folgarida nemmeno la pioggia blocca il ritmo degli allenamenti del Napoli. Conte segue il solito programma completo di lavoro abbracciando tutti gli aspetti: tecnici, tattici e fisici, tra corsa e palestra. C’è un esercizio svolto nel campo suppletivo realizzato spesso in ritiro: tre gruppi distinti dalle casacche (arancione, rosa e blu) si dividono la porzione del terreno di gioco. I ragazzi in divisa arancione preparano l’imbucata per i “compagni in rosa”, i blu si dedicano soprattutto alla pressione senza palla.

L’aspetto tecnico è fondamentale, in tanti si dedicano ai tiri verso la porta prima di rituffarsi di nuovo nell’esercizio con tre gruppi che hanno riproposto il lavoro su costruzione e pressing. Cambiano gli uomini chiamati ai diversi ruoli ma la traccia è la stessa per insistere sulla qualità del palleggio, sull’applicazione nello scivolamento laterale e nella copertura delle linee di passaggio che possono esplorare gli avversari perché lo scopo di questi esercizi è riprodurre le situazioni che possono poi verificarsi durante le partite.

Domani alle 18 il Napoli scenderà in campo contro l’Arezzo, squadra di serie C. Sarà il primo test degli azzurri: l’esordio di De Bruyne e soprattutto l’occasione propizia per monitorare il livello di condizione della squadra dopo i primi carichi della preparazione estiva.

Ieri sera nell’area eventi completamente gremita (più di tremila le persone presenti) hanno risposto alle domande dei tifosi Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus e Spinazzola. Capitan Di Lorenzo ha cantato il brano “Pedro” insieme ai fans azzurri che lo intonavano per godersi ancora le emozioni dello scudetto. Sono dentro il suo cuore e lo guidano nell’intenzione di voler dare lungo respiro alla sua avventura napoletana: “Sto benissimo a Napoli, giocare per questo club è speciale. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui ma è ancora presto per parlarne”. Ha ancora tanto da dare Di Lorenzo così come Buongiorno che vuole rientrare in gruppo: “Sto correndo, spero di rientrare prima possibile”.

Juan Jesus, invece, ha fatto un appello per avere un Maradona carico di passione: “In tutte le partite che giochiamo in casa, vogliamo che lo stadio sia una bolgia, gli avversari devono avere paura di entrare”. Dimaro è storicamente la prima tappa del rapporto, dell’amore che durante tutta la stagione calcistica i tifosi del Napoli riversano per la loro squadra del cuore. Una storia che con lo scudetto ha raggiunto delle vette emotive molto alte, Spinazzola ce le ha ancora nella sua anima: “Vincere qui è stato ancora più bello, vedervi felici per tutta la città è stato davvero emozionante".

Domani il primo test della stagione con ulteriori 200 biglietti messi in vandita stamani. Oggi pomeriggio allenamento aperto a tutti mentre domattina il Napoli effettuerà il lavoro, probabilmente tattico, a porte chiuse.