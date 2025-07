Napoli, domani primo test stagionale: a Dimaro c'è l'Arezzo Gli azzurri sfidano la squadra di Serie C: Conte avrà subito la possibilità di schierare i titolari

Cresce l’attesa per il debutto stagionale dei Campioni d’Italia, un evento che quest’anno sembra carico di aspettative come mai prima d’ora. I motivi di interesse sono innumerevoli, e tra questi spicca la voglia di vedere finalmente in azione i nuovi acquisti: De Bruyne, Lang, Lucca, Beukema e Marianucci, pronti a vestire l’azzurro. Non sorprende quindi che i 2.200 biglietti messi in vendita siano andati a ruba in brevissimo tempo: gli ultimi 200 in pochissimi minuti. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 18 presso la SKI.IT Arena di Carciato. Quest’anno, a differenza delle passate stagioni, quando il primo avversario era solitamente una squadra dilettantistica, il Napoli si troverà subito a testarsi contro un avversario di tutto rispetto: l’Arezzo. La formazione toscana, che milita in Serie C, ha concluso la scorsa stagione raggiungendo i playoff e si è stabilita nella metà alta della classifica.

L’Arezzo sta attualmente tenendo il proprio ritiro estivo nella Valle del Chiese, precisamente a Storo, dove è giunto il 13 luglio e rimarrà fino al 26. Un dettaglio particolarmente curioso e nostalgico è che la squadra amaranto soggiorna presso l’Hotel Castel Lodron, lo stesso che ospitò negli anni ’80 il ritiro estivo del Napoli per tre stagioni consecutive. All’epoca si trattava del Napoli di Diego Armando Maradona, della conquista del primo scudetto e dell’entusiasmo di migliaia di tifosi arrivati in Trentino già quarant’anni fa. Una certezza che il tempo non ha scalfito è l’amore incondizionato dei tifosi napoletani per la loro squadra. Curiosamente, anche l’attuale Arezzo ha un’anima molto “azzurra”. Il presidente del club, Guglielmo Manzo, è un imprenditore campano e accanito tifoso del Napoli, rendendo questa partita un vero “derby del cuore” per lui. Il direttore sportivo Aniello Cutolo, originario di Napoli, ha trascorso alcune stagioni nel settore giovanile partenopeo a cavallo tra il 1999 e il 2001. Inoltre, l’allenatore Cristian Bucchi ha un passato importante con il Napoli: nel 2006-2007 fu il centravanti della squadra che, guidata da Edy Reja, conquistò la promozione in Serie A sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis.

Le connessioni tra Napoli e Arezzo non finiscono qui. Antonio Conte, attuale tecnico di fama mondiale, iniziò la sua carriera da allenatore proprio ad Arezzo nella stagione 2006-2007. Fu lì che conobbe Elvis Abbruscato, suo attuale collaboratore tecnico ed ex centravanti simbolo della squadra amaranto, dove trascorse tre stagioni e si sposò con sua moglie Silvia. Un altro legame interessante riguarda Jacopo Dezi, centrocampista dell’Arezzo che conosce molto bene Dimaro poiché vi ha partecipato a diversi ritiri con la prima squadra del Napoli durante la sua formazione giovanile. Tuttavia, nonostante ciò, non è mai riuscito a esordire ufficialmente con gli azzurri. La partita amichevole di domani porterà anche un tocco di Trentino.

Non solo perché si disputerà nell’affascinante cornice della SKI.IT Arena, il cui terreno resta in perfette condizioni nonostante le recenti piogge abbondanti sulla Val di Sole, ma anche per la presenza in campo del difensore Matteo Gilli. Originario della Val di Cembra e classe 1997, Gilli gioca all’Arezzo da gennaio 2025 dopo esperienze con Gelbison e Picerno tra i professionisti e ben sei anni in Serie D con Este e Gravina. Un’altra figura interessante nelle fila amaranto è Emiliano Pattarello, attaccante veneto di 26 anni autore di 19 gol nella scorsa stagione e ben conosciuto in Trentino. Durante una parentesi tra il 2021 e il 2023 ha vestito la maglia del Trento, contribuendo sia alla vittoria del campionato di Serie D sia alla salvezza dopo i playout nella stagione successiva.