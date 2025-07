Ripresi gli allenamenti con una doppia seduta: si rivede McTominay Il Napoli si prepara all'amichevole di sabato pomeriggio contro il Catanzaro. Out Politano

Dopo una mezza giornata dedicata al riposo, trascorsa nel rifugio tra le meravigliose montagne della Val di Sole, il Napoli è tornato sul campo di allenamento. Si riparte all’insegna della fatica, con una seduta completa che ha alternato esercizi fisici mirati alla forza, corsa aerobica e un’intensa preparazione tattica. Il calcio, si sa, è un gioco che unisce difesa e attacco, e Antonio Conte ha seguito con grande partecipazione emotiva il lavoro svolto a metà campo dalla squadra.

La linea difensiva è stata allenata sulle capacità di retrocedere tempestivamente, mentre De Bruyne ha affinato i movimenti che spesso emergono anche in partita: il suo ruolo di “seconda punta mascherata” è improntato sulla pressione senza palla e sull’armonia con Lucca, centrale negli schemi offensivi. Un focus particolare è stato riservato agli esterni alti Zanoli e Noa Lang, che contro l’Arezzo hanno mostrato qualità nel restringere il campo per chiudere gli spazi laterali, con una compattezza richiesta da Conte. Gli attaccanti scelti per la simulazione erano Simeone ed Elvis Abbruscato, quest'ultimo non più bomber in campo ma collaboratore tecnico dell’allenatore salentino dalla scorsa stagione.

Inoltre, McTominay, che aveva saltato l’amichevole contro l’Arezzo per un lieve affaticamento, si è aggregato al gruppo e sarà disponibile per la sfida contro il Catanzaro. Tra i presenti c’è anche Alessandro Buongiorno, impegnato nel recupero fisico post-chirurgico a seguito di un problema di pubalgia. Tuttavia, non sarà pronto per l’amichevole di sabato contro il Catanzaro, formazione di Serie B allenata da Alberto Aquilani. Quest’ultimo aveva salutato la Nazionale nel 2014, proprio sotto la guida di Antonio Conte. Il calcio d’inizio della partita è fissato come di consueto alle 18 e i biglietti sono esauriti da tempo.

Al termine della seduta odierna, il gruppo si è diviso: alcuni giocatori hanno svolto esercizi di stretching e allunghi, mentre nell’altra metà campo i portieri Meret e Contini erano impegnati in un training intensivo sotto la supervisione del preparatore Alejandro Rosalen Lopez. Conte sta plasmando il suo Napoli in vista della stagione imminente e, questa sera, i tifosi avranno l’opportunità di interagire direttamente con lui e lo staff tecnico. Il pomeriggio prevede un’altra sessione di allenamento speciale, arricchita dalla presenza del campione trentino Francesco Moser. Inoltre, alle 15:00 si terrà la presentazione di Luca Marianucci e, alle 20:45, l’area eventi ospiterà Antonio Conte insieme a Lele Oriali e tutto lo staff tecnico degli azzurri. Sarà una serata ricca di emozioni e spettacolo.