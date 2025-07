Marianucci: "Napoli, proverò a ritagliarmi un posto" Il nuovo difensore si presenta: "Per me si è avverato un sogno, voglio ricambiare questa fiducia"

"Napoli è un sogno che si avvera". Luca Marianucci esprime la propria gioia nella prima conferenza stampa in Trentino.

"Sin da bambino sognavo di giocare in una squadra al top d'Italia e adesso che sono qui sono felicissimo. Il gradino più alto della mia carriera l'ho già raggiunto arrivando in questo Club, adesso spetterà a me ricambiare la stima che mi è stata concessa"

"Sto vivendo momenti di gioia perchè allenarsi con campioni del calibro di quelli che ha il Napoli è davvero stimolante. Mi sto ambientando benissimo e sono entusiasta di vivere questa avventura"

"Lavoro giorno per giorno cercando di ritagliarmi il mio spazio, ma sono consapevole che per emergere ci vorrà impegno e pazienza. Il cammino è ancora lungo, quello che conta è proseguire con la testa sulle spalle ed essere sempre pronto"

"Con Conte stiamo svolgendo allenamenti intensi e questo ce lo ritroveremo nelle gambe in futuro per arrivare al massimo della condizione"

"Sono un difensore centrale che ama giocare col pallone e fraseggiare anche in impostazione. E' un aspetto che mi ha chiesto di sviluppare anche il mister e mi viene naturale dialogare con i reparti avanzati"

"Le mie caratteristiche sono anche di natura caratteriale, perchè non mi arrendo mai e cerco sempre di dare tutto per vincere. Credo che questa prerogativa abbia colpito la Società a scegliermi"

"Ieri ho vissuto uno dei più bei compleanni della mia vita. Non potevo chiedere di meglio che festeggiarlo con questa maglia e insieme a questo gruppo di campioni"

"So che dovrò lavorare tanto ma ho anche grande sicurezza nei miei mezzi. Ho voglia di emergere e allo stesso tempo la giusta umiltà per sapere che parto alle spalle di difensori fortissimi e cercherò di attingere anche alla loro esperienza per crescere"

"Il mio sogno è centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati e di riuscire a dare il mio contributo alla squadra. Essere al Napoli è un onore e cercherò di essere all'altezza di questa maglia"