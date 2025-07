De Bruyne: "Sto conoscendo i compagni, la spinta del tifo ci porta a far meglio" Il campione belga: "Guardiola allenatore più offensivo di Conte. Ho il tempo per comprendere tutto"

Kevin De Bruyne, il centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, condividendo le sue prime impressioni: "Mi sento bene, anche se sono qui solo da dieci giorni. Tutto sta andando per il verso giusto. Ci stiamo allenando duramente e sono soddisfatto. La qualità della squadra è davvero alta, ma questo lo sapevo già. Il Napoli ha tanti giocatori di talento e, considerando che lo scorso anno avete vinto lo scudetto, ero consapevole del livello elevato. In questo momento stiamo lavorando intensamente, cercando di conoscerci meglio: squadra, compagni, allenatori. È un processo che richiede tempo e nelle prossime settimane acquisirò sicuramente maggiore familiarità con tutti. A questi livelli, penso che sia cruciale accettare le sfide e prendersi le proprie responsabilità. Avere un pubblico caloroso come quello del Napoli ti dà una spinta in più, ma ogni giocatore deve dare il massimo per arrivare pronto alle prossime partite".

"Per ora il nostro obiettivo è principalmente il lavoro: ci stiamo impegnando tanto, ed è la cosa più importante per me. Quando mi chiedono delle differenze tra Conte e Guardiola, direi che Pep ha uno stile più offensivo, mentre Conte tende ad avere un approccio più difensivo. È difficile però fare confronti ora, dato che lavoro con Conte solo da pochi giorni. Con Guardiola ho collaborato per nove anni, e ovviamente conosco perfettamente il suo metodo. Qui invece ci saranno delle variazioni tattiche, ma è normale che sia così. Ho tutto il tempo per comprendere l'approccio del mister e adattarmi al meglio, ma questa è in sintesi la principale differenza che noto al momento. Non sono preoccupato: vogliamo vincere e riconquistare punti importanti. Certe partite, come quella recente, avremmo potuto portarle a casa facilmente, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Ora guardiamo avanti con l'obiettivo di fare meglio."