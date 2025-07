IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le doverose scuse Messaggio di Hasa e del Napoli al 25enne Marco Pompetti, centrocampista di proprietà del Catanzaro

Il grave infortunio del 25enne pescarese Marco Pompetti, centrocampista di proprietà del Catanzaro, occorso nel secondo tempo di una amichevole con il Napoli campione d'Italia che peraltro non aveva quasi più niente da dire, è figlio del gioco del calcio, delle fatiche accumulate dai calciatori tutti (bianchi, neri e gialli) in questa prima fase della preparazione e (forse) della voglia dei più giovani di mettersi in mostra, in particolare di Luis Hasa, 21enne giunto da anonimo e da anonimo in trasferimento verso altri lidi. Quelle che, invece, anonime non sono, sono state le doverose scuse di Hasa e della SSC Napoli a Pompetti.