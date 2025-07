Addio Ndoye, per il Napoli è pausa di riflessione sul mercato L'alternativa allo svizzerò andrà valutata con calma: stavolta non si può sbagliare

Dopo l'addio a Ndoye, pronto a passare al Nottingham Forest, è pausa di riflessione in casa Napoli. L'esterno del Bologna era un obiettivo fortemente voluto da Conte, ma il giocatore non è mai sembrato entusiasta di vestire l'azzurro. Ora il ds Manna, assieme all'allenatore e al presidente De Laurentiis, dovrà scegliere l'alternativa giusta. Il mercato è ancora lungo, e c'è tutto il tempo per individuare il profilo e la strategia giusta.

Si fanno i nomi di Sterling, Grealish, Nusa e Laurienté, ma è probabile che Manna abbia in tasca un nome non ancora reso pubblico. Intanto domani la squadra si radunerà a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Già nel pomeriggio il primo allenamento, in vista dell'amichevole di domenica contro il Brest. Il Napoli resterà in Abruzzo fino al 14 agosto, giocando altre due amichevoli: contro l'Olympiacos e il Girone. E infine un'altra cessione: l'esterno Alessio Zerbin passa in prestito alla Cremonese.