IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il momento è catartico

Finalmente Victor Osimhen - ora che è diventato ufficialmente un calciatore del Galatasaray - ha detto tre (dico 3) parole in italiano, dopo 4 anni al Napoli, 108 partite e 65 gol. La fatidica (piccolissima) frase, risuonata come un'esclamazione e postata mentre era in partenza per lstanbul, è: "Solo il Gala!". Il momento è catartico, avrebbe detto Flavio Oreglio, a indicare la straordinarietà dell'evento, a costo di dover sopportare anche la sottile ironia che in quelle poche parole (pare) fosse celata. Tanto è vero che è presto diventata virale ed è pure state commutata in uno striscione affisso dai tifosi turchi allo stadio.