IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il rumore dei soldi L'addio di Osimhen e un aspetto che non va sottovalutato...

Giuro, è l'ultima volta che ne parlo. La SSC Napoli ha salutato il suo ex centravanti, Victor Osimhen, con un video celebrativo di alcuni suoi gol e un grazie finale, in lingua rigorosamente inglese (non avendo lui in 4 anni imparato neanche una parola di taliano). La cosa non è piaciuta a molti tifosi azzurri che hanno accusato la società di inopportuna signorilità e, nonostante la risposta stringata e formale del nigeriano non si sia fatta attendere, hanno pienamente ragione. Tuttavia c'è un aspetto che non va sottovalutato: se sei un ottimo calciatore e hai il cuore a forma di salvadanaio il rumore dei soldi equivale a quello di catene.