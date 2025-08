IL PIZZONE di Gerardo Casucci: La luna (non proprio) di miele Tutti d'accordo: mercato ok del Napoli, ma c'è anche qualcosa che non va...

Il Napoli è in piena luna di miele con i suoi tifosi, ma non solo. La società lavora alacremente a completare l'organico, il presidente tace e sorride sornione mentre si coccola il "suo" Antonio Conte sull'isola verde e radio, televisioni e giornali sono tutti in fila a ossequiare, applaudire ed esaltare la nuova squadra che va, giorno dopo giorno formandosi.

Lo stesso Maurizio de Giovanni, intervistato per i 99 anni della società partenopea, ha ribadito la sua piena adesione alla strada fin qui intrapresa e il suo totale convincimento di un futuro solido e radioso. "Oggi è un giorno importante per tutti noi. Questo scudetto è stato già onorato dalla società, grazie ad una campagna acquisti scoppiettante. Gente come De Bruyne non arriva nel nostro campionato. Questa squadra se la può giocare in tutte le competizioni a tutti i livelli e con la grande consapevolezza che abbiamo un allenatore che sa quello che fa" - queste le sue inequivocabili parole a sostegno del nuovo corso.

Alla fine dell'intervista fa però un passaggio da non sottovalutare: "Conte è sicuramente contento del mercato, ma bisogna completare la rosa: bisogna trovare i sostituti di Di Lorenzo, Anguissa e Lang. Mi aspetto che il Napoli completi la rosa il prima possibile". E qui il tripudio dilagante si attenua, la nube zuccherosa in cui siamo finiti da giorni dirada.

Ventiquattro ore dopo Paolo Del Genio, parlando da Castel di Sangro dell'amichevole del Napoli contro il Brest, ha detto: "Faccio fatica a capire come gestirà Conte gli uomini a disposizione. Ad esempio a centrocampo abbiamo un problema molto serio. Avevamo detto tutti: 'Grande vantaggio del Napoli, che finalmente parte dal primo giorno del ritiro con tutta la rosa a disposizione', ma a disposizione relativamente. Infatti due giocatori fondamentali come Gilmour e McTominay sono fuori. Non considerando i giovani che andranno via, stiamo giocando con tre centrocampisti Anguissa, Lobotka e De Bruyne e con Raspadori che si sta adattando a fare la mezzala. Quindi è molto difficile far giocare contro la Casertana, lunedì mattina, chi non ha giocato contro il Brest. Dovrebbero giocare Colo Saco, Vergara e Hasa, ma secondo me dovrebbero giocare pure domani, perché mica puoi far fare 90' a Anguissa e Lobokta. Avendo tutto l'organico a disposizione gli undici iniziali potevano essere tirati per 60-70 minuti e poi gli altri venivano usati per l'altra partita, ma credo che non sia possibile visti i tanti giocatori assenti". Forse luna non è proprio di miele.