IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ancora lavoro da fare! Non si comprende esattamente dove stia andando il Napoli in questo scorcio di preparazione estiva...

Non si comprende esattamente dove stia andando il Napoli in questo scorcio di preparazione estiva. Tra assenti e partenti sembra non aver ancora messo la testa a posto. Ma forse più che di testa è un mero problema di gambe, ancora imballate per i terribili carichi di lavoro sopportati e di cui Antonio Conte va molto fiero. Con il Brest mancavano i titolari Buongiorno, Olivera, Anguissa e McTominay. Persisteva, invece, l'equivoco ormai annoso su Raspadori, che non è né centrocampista (men che meno una mezzala) né forse seconda punta o trequartista. Risultato si è perso con una certa ignominia. C'è ancora lavoro da fare!