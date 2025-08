Vanja si presenta: "Dualismo con Meret? Sarà Conte a decidere" Il nuovo portiere azzurro: "Sono qui per il mister, non vedo l'ora di giocare la Champions"

Vanja Milinkovic Savic, il nuovo portierone azzurro, si presenta nel ritiro di Castel di Sangro e subito il primo pensiero va al dualismo con Meret. "Per adesso non mi sento nè il numero uno nè il numero due. Sono venuto per lavorare e per essere a disposizione, sarà il mister a decidere".

E aggiunge: “Sono qui per Conte, non è facile dire di no a un allenatore come lui”.

Vanja arriva dal Torino a una squadra top come il Napoli: le differenze ci sono. "Gioco completamente differente, è facile quando hai 12 tiri a partita, quando sei in una squadra del livello del Napoli hai pochi tiri e devi essere sempre pronto e concentrato".

La possibilità di giocare la Champions ha inciso tanto nella sua scelta. "E' stata molto importante, sarà sicuramente una bellissima esperienza”.

Intanto sul mercato Manna ha in pugno Gutierrez e Miretti, trattative che stanno per concludersi. Resta l’incognita esterno offensivo. Per Lookman il Napoli resta alla finestra, Grealish e Chiesa le piste più "calde" ma la sensazione è che qualcosa si farà solo se parte Jack Raspadori, corteggiato dall’Atletico Madrid.