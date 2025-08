Napoli, ore decisive per Juanlu Sanchez. Simeone saluta e va al Torino Anche per Gutierrez si stringe. Miretti o Fabbian il sesto centrocampista

Il cholito Simeone saluta il Napoli e i napoletani, destinazione Torino. L'addio è stato di quelli commoventi: da solo sul terreno di gioco del Teofilo Patini al termine dell'allenamento per un giro di campo con annessi saluti, qualche lacrima a solcare il viso emozionato e il pubblico a cantare "Cholito uno di noi".

Simeone va via dopo 3 anni, probabile che lo segua anche Jack Raspadori, corteggiato dall'Atletico Madrid ma il Napoli lo lascerà partire solo di fronte a un'offerta di almeno 30 milioni di euro.

E Con quei soldi potrebbe ripiombare su Ademola Lookman di cui intanto si sono perse le tracce. Il nigeriano ha saltato anche oggi, per il terzo giorno di fila, gli allenamenti della Dea a Zingonia. L'Inter nel frattempo si guarda attorno, i rapporti con l'Atalanta sono diventati tesi e allora Adl potrebbe fare il colpaccio last minute.

Con Gutierrez ormai si è ai dettagli, Juanlu Sanchez in queste ore ha fatto capolino nella sede del Siviglia per chiedere ancora una volta la cessione al Napoli. L'esterno offensivo se non sarà lookman lo pescheranno in premier e i nomi sono sempre gli stessi Chiesa, Sterling, Grealish.

Infine il centrocampista. Miretti è vicino ma non ancora blindato, piace anche Fabbian del Bologna. Si allontana Musah a meno che non arrivino al Milan offerte da 25 milioni.