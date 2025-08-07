IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Meno di dieci milioni Il Napoli, in questa campagna acquisti, ha dato via i calciatori in esubero a prezzi troppo bassi...

È sempre bello trascorrere una serata come ospite della trasmissione sportiva di Canale 16 "Speciale Castel di Sangro", diretta con brio dal bravo Angelo Giuliani, e con il noto giornalista Gaetano Imparato a fare da inviato specale dal grazioso comune abruzzese. La cosa più divertente è, però, stata il "gioco delle svendite", fatto da me e dal conduttore subito prima dell'inizio della puntata, si spera a microfoni spenti. Il motivo del contendere era tutto nel fatto che il Napoli, in questa campagna acquisti, è stato capace di dar via (quasi) tutti i calciatori in esubero rigorosamente a meno di dieci milioni.