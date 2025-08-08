Napoli, arriva Gutierrez ma ora Juanlu Sanchez è un giallo Se parte Raspadori l'obiettivo è Kevin dello Shaktar

Il mercato è imprevedibile, si sa, e spesso le dinamiche cambiano da un giorno all’altro. Per conferme chiedere al Napoli che ieri aveva in pugno Juanlu Sanchez e oggi si vede rifiutata l’offerta da 17 milioni di euro al Siviglia.

Wolverhampton e Nottingham giocano al rialzano, offrono 20 e allora gli andalusi si sono irrigiditi. Ma anche il calciatore ha puntato i piedi: lui vuole solo il Napoli e adesso è braccio di ferro con il club. Resta da vedere se Manna pareggerà le offerte inglesi.

A quanto pare però il vice Di Lorenzo, se non sarà Juanlu, non sarà nemmeno Zanoli in procinto di trasferirsi al Bologna l’intesa è quasi definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Ufficiali intanto le cessioni di Simeone al Toro e Cajuste all’Ipswich Town.

Chi arriverà sicuro è Miguel Gutierrez. Il Real Madrid non ha esercitato il diritto di recompra sul terzino sinistro e allora la trattativa sarà finalizzata domani in Abruzzo dove il Girona giocherà in amichevole contro il Napoli.

Infine l’esterno offensivo. Il Napoli potrebbe rimanere anche cosi senza affondare altri colpi in quel reparto se poi Raspadori dovesse partire l’idea è quella di sostituirlo con la stellina brasiliana dello Shaktar, Kevin. Prezzo accessibile: 30-35 milioni.