IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il tempo del razzismo Le nuove norme sulla perdita di tempo dei portieri, ma ci sono anche altri problemi...

"La regola degli otto secondi, introdotta dall'IFAB, limita il tempo in cui un portiere può tenere il pallone tra le mani. Se il portiere supera questo limite, viene assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Questa norma mira a ridurre le perdite di tempo e a rendere il gioco più dinamico" - così chi ama raccontare i fatti più che le emozioni o le verità in esse contenute. Il presidente dell'AIA Antonio Zappi ha aggiunto: "Questa nuova norma è stata sponsorizzata da Collina. Voglio far comprendere come questa nuova regola non favorirà le condotte ostruzionistiche". E se si contasse (finalmente) il tempo del razzismo?