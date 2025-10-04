La vetta si affolla: c'è anche l'Inter. Ma il Napoli può "scappare" Fondamentale per gli azzurri la partita di domani pomeriggio contro il Genoa al "Maradona"

La sconfitta di domenica a San Siro non ha intaccato il primo posto in classifica del Napoli, raggiunto da Milan e Roma, ma comunque in vetta. E dopo il pieno di fiducia arrivato con la vittoria in Champions contro lo Sporting, l'obiettivo di Conte è riprendersi il primo posto solitario. Presto per guardare la classifica, ma il famoso "fieno in cascina", predicato dall'allenatore, passa per un grande avvio di stagione. Gli azzurri domani alle 18 aspettano il Genoa al "Maradona": l'obiettivo è tornare a vincere dopo la sconfitta del Meazza, e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Milan, che potrebbe togliere punti ai rossoneri.

Intanto alla lista si è aggiunta anche l'Inter, che ha già giocato e per ora si mette in vetta alla classifica, ma solo temporaneamente. Anche la Roma si gioca il primo posto, e lo farà in casa della Fiorentina. Per il Napoli la vittoria sarebbe fondamentale, non solo per la classifica, ma anche per il morale. La Serie A può cominciare ad assumere un profilo più in linea con i pronostici. Ecco perché tornare a vincere è fondamentale per confermare le ambizioni scudetto degli azzurri, ancora alla ricerca di una precisa identità tattica e di continuità in fase offensiva.