Napoli-Genoa, Conte può cambiare: Neres al posto di De Bruyne

In vista del match di oggi al "Maradona" potrebbe cambiare qualcosa. Forse prima panchina per Kevin

Napoli.  

Antonio Conte è pronto a rivoluzionare il sistema di gioco in vista della sfida odierna tra Napoli e Genoa, programmata per le 18. La strategia del tecnico prevede una staffetta tra Kevin De Bruyne, che inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina, e Scott McTominay. David Neres, invece, si conferma un elemento chiave. Conte è consapevole dell’importanza di averlo al massimo della forma: la sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica potrebbe rivelarsi determinante per sbloccare partite particolarmente intricate.

Per il Napoli, il copione tattico sembra destinato a cambiare: la squadra è pronta a rispolverare il 4-3-3, un modulo congeniale che sposa pienamente le caratteristiche del gruppo. Non ci saranno i "Fab Four" in campo dal primo minuto, dal momento che De Bruyne beneficerà di un turno di riposo per ricaricare le energie. Il belga inizierà dalla panchina, lasciando spazio a McTominay, che ha bisogno di ritrovare freschezza e ritmo. Anche questa mossa rientra nella gestione oculata delle risorse, sottolineando ulteriormente il peso delle scelte strategiche di Conte.
 

