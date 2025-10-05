Conte: "Non siamo ancora una squadra strutturata" L'allenatore del Napoli commenta la partita vinta in casa col Genoa

"Il nostro percorso di gestione del campionato e dell'impegno europeo è ancora vergine. È inevitabile ogni tanto pagare dazio. Non siamo ancora una squadra strutturata come quelle che già la passata stagione hanno disputato le coppe. Abbiamo strutturato una rosa quest'anno, aggiungendo nove innesti su una base di undici giocatori". Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa.

"Lo scorso anno abbiamo vinto un campionato compiendo un'impresa straordinaria e sopra le aspettative. Questa stagione sarà quella per noi molto più complessa. Non è semplice inserire nove giocatori che provengono da realtà diverse da Napoli: tranne De Bruyne, che è abituato a certi palcoscenici, gli altri sono ragazzi che hanno bisogno di giocare e migliorare. De Bruyne? È totalmente integrato e ci stiamo capendo a 360 gradi", ha detto ancora Conte. Infine, sullo stato di salute di Lobotka e Politano, l'allenatore del team azzurro ha spiegato: "Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Politano ha avuto un affaticamento al bicipite; mentre Lobotka è scivolato sul terreno e ha sentito una fitta nella zona dell'adduttore".