Lobotka, c'è stiramento: rischia un mese di stop Il centrocampista rientra dal ritiro della Slovacchia e svolgerà altri esami a Napoli

Stanislav Lobotka ha lasciato il ritiro della nazionale slovacca per fare ritorno a Napoli, in seguito agli accertamenti medici effettuati dopo l'infortunio subito domenica scorsa nella partita contro il Genoa. La notizia è stata riportata dal sito ufficiale della federazione calcistica slovacca, che ha comunicato l'aggiornamento. "Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo".

Lobotka rientra a Napoli per ulteriori accertamenti medici, dopo aver riportato uno stiramento muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per circa un mese. L'allenatore del Napoli, Conte, si prepara a schierare una squadra priva del suo regista principale, ma può contare su Gilmour, considerato una solida pedina a centrocampo. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti anche sulle condizioni di Politano, che, in seguito all'infortunio subito contro il Genoa, ha dovuto rinunciare alla convocazione nella nazionale guidata da Gattuso e sarà sottoposto ad ulteriori esami medici. L'attenzione è rivolta inoltre a Milinkovic-Savic, che ha lasciato il ritiro della Serbia a causa di un forte mal di schiena. Parallelamente, lo staff medico e tecnico del Napoli lavora al recupero di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, entrambi presenti a Napoli e al centro dei programmi di riabilitazione con l'obiettivo di riaverli pienamente disponibili dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.

