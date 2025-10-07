Napoli, la ripresa degli allenamenti con "solo" 10 assenti per le nazionali Oggi attesa per gli esami strumentali a Politano, anche lui infortunato

La settimana della sosta senza i dieci nazionali, con il Napoli che riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno. Gli infortuni e la mancata convocazione di Olivera, lasciato a riposo con l'Uruguay già qualificata per i Mondiali, hanno ridotto a 10 il numero degli assenti che Conte ritroverà solo la settimana prossima. Il vero tema, però, resta quello degli infortunati: a Lukaku e Contini si sono aggiunti Rrahmani e Buongiorno. Quest'ultimo spera nel recupero per la ripresa, il 18 ottobre a Torino.

Da valutare, invece il kosovaro. E poi ci sono i nuovi stop: su tutti quello di Lobotka, che ha lasciato il ritiro della Slovacchia a causa di uno stiramento. Dopo quelli svolti con la sua nazionale farà altri esami a Napoli, ma si parla di un mese di stop. Anche Politano, che si è fermato pure lui nella gara col Genoa, domani verificherà l'entità del problema muscolare. Probabile che Conte perderà altri due giocatori cardine, con Gilmour e Neres che dovranno prepararsi a prendere la maglia da titolare.